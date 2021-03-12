21 гандболистка вызвана для подготовки к олимпийской квалификации

Тренерский штаб женской сборной России по гандболу вызвал в Новогорск на краткосрочный сбор пред квалификационным турниром Олимпийских игр Токио-2020 21 спортсменку, сообщает пресс-служба ФГР. В Дьёр (Венгрия), где и пройдёт отборочный турнир, отправятся 18 игроков. А в заявку на отдельный матч можно будет включить 16 спортсменок.
Сборная России
Вратари: Галина Габисова, Виктория Калинина (обе – «Ростов-Дон»), Анастасия Лагина («Лада»), Анна Седойкина (ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Полина Кузнецова («Ростов-Дон»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Полина Ведёхина (ЦСКА), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина, (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева, («Лада»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»).
Тренерский штаб: Алексей Алексеев (главный тренер), Ольга Акопян, Томаш Главаты, Евгений Трефилов (тренер-консультант).
Финальный этап подготовки к олимпийской квалификации женская сборная России начнёт 15 марта. В Венгрию команда вылетит утром 18 марта. Отборочный турнир пройдёт в Дьёре с 19 по 21 марта. Соперниками отечественных гандболисток станут сборные Венгрии, Сербии и Казахстана. Путёвки на Олимпийские игры получат две сильнейшие команды группы.
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