Роднина — о запрете включать «Катюшу» вместо гимна России: совершенно правильное решение

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о решении спортивного арбитражного суда (CAS) запретить России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.
«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада.
Олимпийскому комитету иногда надо принимать свои решения, не идти на поводу у кого-то. Понятное дело, что процедура награждения — одна из самых торжественных и важных. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
- 13 марта 2021
-
11:48
-
11:38
-
11:18
-
10:55
-
10:47
-
10:06
-
01:02
-
00:43
-
00:21
-
00:10
- 12 марта 2021
-
23:58
-
23:34
-
23:29
-
23:17
-
19:52
-
19:15
-
19:03
-
17:26
-
17:14
-
16:23
-
15:29
-
15:28
-
15:16
-
15:00
-
14:44
-
14:37
-
14:33
-
14:25
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:09