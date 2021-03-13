Роднина — о запрете включать «Катюшу» вместо гимна России: совершенно правильное решение

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина поделилась мнением о решении спортивного арбитражного суда (CAS) запретить России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпийских играх в Токио и Пекине.



«Совершенно правильное решение. Идея сама по себе не лучшая. Если уж выбирать, то мелодия должна быть другой. А в принципе я считаю, что лучше вообще без гимна. Чем больше мы завоюем золотых медалей, тем тоскливее будет проходить Олимпиада.



Олимпийскому комитету иногда надо принимать свои решения, не идти на поводу у кого-то. Понятное дело, что процедура награждения — одна из самых торжественных и важных. А наша задача — завоевать побольше золотых медалей», — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

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