МОК ещё не решил, какая композиция будет звучать вместо гимна России на Олимпиаде
Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не принял решение о музыкальной композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх в Токио в честь побед спортсменов сборной России вместо гимна.
«Вопрос композиции всё ещё рассматривается и будет решен своевременно», — приводит ответ пресс-службы МОК РИА «Новости».
Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственному гимну на Играх в Токио и Пекине.
Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и другой символики.
CAS не разрешил России использовать «Катюшу» вместо гимна на Олимпиадах в Токио и Пекине
Рекомендуем вам
- 16 марта 2021
-
01:00
-
00:34
- 15 марта 2021
-
23:11
-
22:37
-
19:39
-
18:19
-
17:52
-
16:00
-
14:36
-
14:18
-
14:00
-
13:59
-
13:41
-
13:25
-
13:12
-
13:00
-
12:26
-
12:14
-
12:14
-
12:02
-
11:19
-
11:11
-
10:51
-
10:40
-
10:35
-
10:27
-
10:22
-
10:17
-
10:15
-
10:07
-
10:06
-
09:38
-
08:20
-
01:00
-
00:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам