МОК ещё не решил, какая композиция будет звучать вместо гимна России на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет (МОК) ещё не принял решение о музыкальной композиции, которая будет звучать на Олимпийских играх в Токио в честь побед спортсменов сборной России вместо гимна.

«Вопрос композиции всё ещё рассматривается и будет решен своевременно», — приводит ответ пресс-службы МОК РИА «Новости».

Ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил запрос Олимпийского комитета России (ОКР) на использование песни «Катюша» в качестве замены государственному гимну на Играх в Токио и Пекине.

Согласно решению CAS, российские спортсмены не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под флагом России до 16 декабря 2022 года. Также запрещено использование национального гимна и другой символики.