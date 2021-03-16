Шишкарёв рассказал о роли Евгения Трефилова в женской сборной России по гандболу

Президент Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв поделился мнением о подготовке россиянок к квалификационному турниру Олимпийских игр Токио-2020, а также рассказал о нынешней роли бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова в женской национальной команде России.
«То, как сыграли два наших клуба в Лиге чемпионок, свидетельствует о хорошей физической форме наших девочек. Задачи мы будем решать поэтапно, мы собрались здесь сначала для подготовки к олимпийской квалификации. У нас очень серьёзные соперники. Я надеюсь на объективное судейство. Главное, чтобы было достаточно желания играть вместе и помогать друг другу. Про гарантии в работе Алексеева пока говорить рано, не будем бежать вперёд.
Вакцинирование находится в обязанностях медицинских властей. Также ни для кого не секрет, что большая часть наших гандболисток уже переболела.
Про Трефилова мы уже много раз говорили. Дело не в том, хочет ли он или нет, дело в его серьёзных медицинских ограничениях, которые связаны с его здоровьем, с его психоэмоциональными нагрузками, с его операцией на сердце. Если бы можно было «переделать» Трефилова и научить его работать менее эмоционально, не выплёскивая всего себя на поле, то можно было бы ставить вопрос. Ведущий наш кардиолог осмотрел Евгения Васильевича и выдал такое заключение.
Он тренер-консультант, он участвует в тренировочном процессе. Он оценивает игры, оценивает действия игроков. Евгений Васильевич незаменимая кладезь команды. Пока я не слышу никаких возражений о таком статусе специалиста и такой конфигурации работы», — сказал Шишкарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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