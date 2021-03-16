Надыршина: моя победа повысит популярность сноубординга в России

Российская сноубордистка София Надыршина, завоевавшая золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения) и ставшая самой молодой чемпионкой мира в этой дисциплине, высказала мнение, как её победа повлияет на популярность этого вида спорта в стране.
«Почувствовала ли популярность после чемпионата мира? В мире сноубординга меня знали и раньше. А сейчас добавились люди, которые раньше не интересовались нашим видом спорта, но услышали о победе на чемпионате мира и стали узнавать, что это за турнир, где проходил, кто выступал. Это здорово! Значит, эта победа повысит популярность сноубординга. И это главное. Вообще заметно, что всё больше людей интересуются нашим видом спорта, чему способствуют успехи. Каждый год кто-то из российских спортсменов поднимается на пьедестал почёта в параллельном слалом-гиганте или параллельном слаломе. Чувствуется, что интерес к сноубордингу в нашей стране растёт», — цитирует Надыршину сайт Olympic Channel.
17-летняя Надыршина – уроженка Южно-Сахалинска. Помимо золота, она также выиграла серебряную медаль на чемпионате мира, а ранее трижды становилась чемпионкой мира среди юниоров.
- 16 марта 2021
-
21:55
-
21:24
-
21:21
-
21:07
-
20:39
-
20:11
-
19:21
-
19:03
-
18:36
-
18:21
-
18:18
-
18:06
-
17:58
-
17:41
-
17:35
-
16:40
-
15:24
-
13:04
-
12:50
-
12:46
-
12:18
-
11:53
-
11:37
-
11:34
-
11:32
-
10:49
-
01:00
-
00:34
- 15 марта 2021
-
23:11
-
22:37
-
19:39
-
18:19
-
17:52
-
16:00
-
14:36