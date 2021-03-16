Надыршина: моя победа повысит популярность сноубординга в России

Российская сноубордистка София Надыршина, завоевавшая золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения) и ставшая самой молодой чемпионкой мира в этой дисциплине, высказала мнение, как её победа повлияет на популярность этого вида спорта в стране.



«Почувствовала ли популярность после чемпионата мира? В мире сноубординга меня знали и раньше. А сейчас добавились люди, которые раньше не интересовались нашим видом спорта, но услышали о победе на чемпионате мира и стали узнавать, что это за турнир, где проходил, кто выступал. Это здорово! Значит, эта победа повысит популярность сноубординга. И это главное. Вообще заметно, что всё больше людей интересуются нашим видом спорта, чему способствуют успехи. Каждый год кто-то из российских спортсменов поднимается на пьедестал почёта в параллельном слалом-гиганте или параллельном слаломе. Чувствуется, что интерес к сноубордингу в нашей стране растёт», — цитирует Надыршину сайт Olympic Channel.



17-летняя Надыршина – уроженка Южно-Сахалинска. Помимо золота, она также выиграла серебряную медаль на чемпионате мира, а ранее трижды становилась чемпионкой мира среди юниоров.

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