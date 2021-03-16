Надыршина: после победы на чемпионате мира три дня разбирала поздравления

Российская сноубордистка София Надыршина, завоевавшая золотую медаль в параллельном слаломе на чемпионате мира в Рогле (Словения), и ставшая самой молодой чемпионкой мира в этой дисциплине, рассказала о поздравлениях после победы и влиянии титула на жизнь.



«Праздновать времени особо не было, потому что практически сразу переключилась на этап Кубка мира в Рогле, а сейчас готовлюсь к соревнованиям такого же ранга в параллельном слаломе, который пройдет в немецком Берхтесгадене. Конечно, я была рада победе на чемпионате мира. Но, по большому счету, это были такие же эмоции, как и после обычного старта, потому что соревнуешься с одними и теми же спортсменами и представляешь, что от них ожидать.



Пока никаких изменений после чемпионата мира в своей жизни не ощущаю. Разве что поздравлений было больше, чем обычно. А так всё то же самое, мы так же тренируемся, как и раньше. Поздравлений было очень много, особенно в соцсетях, телефон буквально разрывался от оповещений! Решила, что буду отвечать всем — так и сделала. Разбирала сообщения, наверное, дня три. Многие писали с Сахалина, и надо было учитывать разницу во времени. Получалось довольно забавно. Вроде всем ответила, просыпаешься, а там новая партия сообщений. Вик Уайлд тоже поздравил, ведь мы с ним в одной команде. Подбодрил меня, сказал, что это прекрасный результат. Приятно слышать от него слова поддержки. Уайлд очень хороший, сильный спортсмен», — приводит слова Надыршиной сайт Olympic Channel.

Сноубордистка Надыршина стала самой молодой чемпионкой мира в параллельном слаломе