Ласицкене резко отреагировала на слова российских чиновников о допуске легкоатлетов

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене прокомментировала слова главы Олимпийского комитета России Станислава Позднякова и министра спорта Российской Федерации Олега Матыцина о восстановлении российских легкоатлетов.
Совет Международной легкоатлетической ассоциации (World Athletics) вернул российским легкоатлетам, имеющим нейтральный статус, возможность выступать на международных соревнованиях, в том числе поехать на Олимпийские игры в Токио. Матыцин назвал это важным шагом на пути к полному возвращению членства Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) в World Athletics, а Поздняков подчеркнул, что приоритет ОКР — защита интересов российских легкоатлетов.
«Есть ощущение, что нам проще завершить карьеры, чтобы не мешать вам жить в выдуманном мире, где российские чистые атлеты самые защищённые. Как можно быть довольным «десяткой для Токио» и не бороться за всех чистых атлетов? Огорчу Минспорт и ОКР, но в нашей стране чистых и достойных гораздо больше! И наши права всё ещё нарушаются», — написала Ласицкене в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/lasitskene.maria/?hl=ru
В 2021 году статусы, дающие право выступать на крупных международных стартах (Олимпийских играх, молодёжном чемпионате Европы, чемпионатах и первенствах мира), могут получить не более 10 спортсменов без права замены.
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