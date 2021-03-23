Трефилов: девушек было сложно заставить упираться с Казахстаном. Все знали, что выиграют

Тренер-консультант женской сборной России по гандболу Евгений Трефилов подвёл итоги олимпийской квалификации. Национальная команда выиграла все три матча — с Сербией, с Казахстаном и с Венгрией — и завоевала путёвку на Олимпиаду в Токио.
«Мы должны были проходить этот турнир и попадать на Олимпиаду. Так и случилось, девочки молодцы. Есть вещи, которые нужно обязательно выполнить. Так вот олимпийская квалификация – одна из таких обязательных вещей. Но это не самое главное. Теперь нужно подтвердить свои амбиции.
Ничего нового на турнире я не видел. С Сербией ждал тяжёлую игру – так, в принципе, и получилось. С Казахстаном невозможно было заставить людей упираться, поскольку все знали, что и так выиграют. В целом очень достойно провели турнир. Шероховатости есть, но ничего, потихонечку игроки и главный тренер притрутся друг к другу. Наставник сборной (Алексей Алексеев. — Прим. «Чемпионата») у нас молодой, у него ещё всё впереди. Всё будет нормально», — рассказал Трефилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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