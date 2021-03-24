Семь российских легкоатлетов вошли в пул тестирования Всемирной федерации

Семеро легкоатлетов из России вошли в пул тестирования World Athletics – Всемирной легкоатлетической федерации.



Всероссийская федерация сообщила, что в этот список вошли Мария Ласицкене, Михаил Акименко и Илья Иванюк (все — прыжок в высоту), Анжелика Сидорова (прыжок с шестом), многоборец Илья Шкуренёв, Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами) и Василий Мизинов (ходьба).



Таким образом, эти спортсмены являются кандидатами на попадание на Олимпийские игры в Токио в качестве нейтральных спортсменов. Напомним, в марте совет World Athletics возобновил процедуру выдачи нейтрального статуса российским легкоатлетам после приостановки в прошлом году. Из-за этого ни один россиянин в 2020 году не выступил на международных соревнованиях. Также совет 1 марта одобрил план восстановления в правах ВФЛА.

Российских легкоатлетов допустили к выступлениям в нейтральном статусе