Стали известны соперники гандбольной сборной России в отборе к Евро-2022

25 марта в Европейской федерации гандбола прошла жеребьёвка отборочного турнира женского чемпионата Европы 2022 года.



Сборная России, находясь в первой корзине, по итогам жеребьёвки попала в группу А, где сыграет с Польшей, Швейцарией и Литвой. Организаторы заранее уточнили, что российская команда не попадёт в одну группу с Украиной. Всего в отборочных матчах примут участие 24 сборные, распределённые на шесть корзин. Три последних участника отбора определятся после первого этапа квалификации, который пройдет с 31 мая по 6 июня.



Первый тур квалификации Евро-2022 состоится 6 и 7 октября 2021 года. Завершится турнир в апреле 2022 года. Путёвки на чемпионат Европы получат две лучшие команды каждой группы. Женский чемпионат Европы-2022 пройдет в Словении, Северной Македонии и Черногории с 4 по 20 ноября. Хозяйки турнира, а также сборная Норвегии, являющаяся действующим чемпионом, получили путёвки автоматически.

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