Олимпийский чемпион упал с трамплина на скорости 102 км/ч. Фото

Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения) на скорости 102 км/ч. Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте. Он упал на гору приземления и скатился вниз по склону. Как сообщает NRK, после падения он потерял сознание.

Позднее Международная федерация лыжного спорта сообщила, что состояние спортсмена улучшилось: «Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Он был доставлен на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения. Следующая информация появится ближе к вечеру». Соревнования были на время прерваны, но затем возобновились.

«Это худшее из возможных падений. К счастью, он приземлился не на голову. Без травм не обойдётся – вероятны переломы ребёр и ключицы. Главное, чтобы с шеей и спиной всё было в порядке», — приводит NRK слова эксперта Андерса Якобсена.

Танде — четырёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.