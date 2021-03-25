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Олимпийский чемпион упал с трамплина на скорости 102 км/ч. Фото

Олимпийский чемпион упал с трамплина на скорости 102 км/ч. Фото
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский прыгун с трамплина Даниэль-Андре Танде упал во время разминки на этапе Кубка мира в Планице (Словения) на скорости 102 км/ч. Танде после ухода со стола отрыва не смог удержать равновесие в полёте. Он упал на гору приземления и скатился вниз по склону. Как сообщает NRK, после падения он потерял сознание.

Позднее Международная федерация лыжного спорта сообщила, что состояние спортсмена улучшилось: «Состояние здоровья Даниэля-Андре Танде после падения стабильное. Он был доставлен на вертолете в медицинский центр Любляны для дальнейших обследований и лечения. Следующая информация появится ближе к вечеру». Соревнования были на время прерваны, но затем возобновились.

«Это худшее из возможных падений. К счастью, он приземлился не на голову. Без травм не обойдётся – вероятны переломы ребёр и ключицы. Главное, чтобы с шеей и спиной всё было в порядке», — приводит NRK слова эксперта Андерса Якобсена.

Танде — четырёхкратный чемпион мира, олимпийский чемпион 2018 года в командных соревнованиях.

В клинике рассказали о состоянии норвежского прыгуна после жуткого падения с трамплина

Источник: NRK

Автор: Антон Похиляк

Заглавное фото: Daniel Kopatsch/Getty Images

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