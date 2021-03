Самый азартный турнир по сноуборду Red Bull Roll the Dice пройдёт 30 марта на «Розе Хутор»

30 марта в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp на круглогодичном горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной поляне пройдут уникальные сноубордические соревнования — Red Bull Roll the Dice. Ход состязаний определят игральные кости, при помощи которых райдеры будут состязаться в технике и стабильности. Перед каждой попыткой участники будут бросать гигантские игральные кости, которые определят трюк, который им предстоит прыгнуть. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть может что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать свой стиль и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков.



Игра идёт на выбывание: тот, кто наиболее чётко и стильно повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших. Победитель будет определён по итогам трёх попыток.



Соревнования начнутся 30 марта в 12:40 по московскому времени. Ведущие — Алексей Потапов, Ольга Раскина и Максим Ларионов. Посмотреть прямую трансляцию самого азартного сноубордического контеста года можно на https://vk.com/redbull и www.redbull.com



Предыдущий Red Bull Roll the Dice состоялся в апреле 2019 года. У лыжников в финал вышли Сантери Нурминен, Теэму Тиркконен (оба – Финляндия), Аркадий Казаков (Россия) и Щепан Карпель (Польша), которым выпали грэб Mute и вращение 360 градусов. Лучше всех свой трюк выполнил польский лыжник, ставший победителем контеста. У сноубордистов в финальном раунде грэб Mute в сочетании с вращением 720 градусов пытались исполнить Алексей Соболев, Марк Теймуров и Ярослав Ленчевский из России, а также Николас Хубер из Швейцарии. Победителем в упорной борьбе стал россиянин Теймуров.