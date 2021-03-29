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Самый азартный турнир по сноуборду Red Bull Roll the Dice пройдёт 30 марта на «Розе Хутор»

Самый азартный турнир по сноуборду Red Bull Roll the Dice пройдёт 30 марта на «Розе Хутор»
Другие / Прочие виды спорта 0
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30 марта в рамках фестиваля Quiksilver New Star Camp на круглогодичном горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Красной поляне пройдут уникальные сноубордические соревнования — Red Bull Roll the Dice. Ход состязаний определят игральные кости, при помощи которых райдеры будут состязаться в технике и стабильности. Перед каждой попыткой участники будут бросать гигантские игральные кости, которые определят трюк, который им предстоит прыгнуть. Грани одного кубика показывают грэбы (захваты), другого — градусы вращения. Выпасть может что угодно: от элементарного трюка до сложного элемента. При таком формате новички и профессионалы находятся в равных условиях, а главным для победы становится умение демонстрировать свой стиль и стабильность при выполнении максимально разнообразного набора трюков.

Игра идёт на выбывание: тот, кто наиболее чётко и стильно повторит загаданные трюки, проходит в следующий этап. В финале остаются двое сильнейших. Победитель будет определён по итогам трёх попыток.

Соревнования начнутся 30 марта в 12:40 по московскому времени. Ведущие — Алексей Потапов, Ольга Раскина и Максим Ларионов. Посмотреть прямую трансляцию самого азартного сноубордического контеста года можно на https://vk.com/redbull и www.redbull.com

Предыдущий Red Bull Roll the Dice состоялся в апреле 2019 года. У лыжников в финал вышли Сантери Нурминен, Теэму Тиркконен (оба – Финляндия), Аркадий Казаков (Россия) и Щепан Карпель (Польша), которым выпали грэб Mute и вращение 360 градусов. Лучше всех свой трюк выполнил польский лыжник, ставший победителем контеста. У сноубордистов в финальном раунде грэб Mute в сочетании с вращением 720 градусов пытались исполнить Алексей Соболев, Марк Теймуров и Ярослав Ленчевский из России, а также Николас Хубер из Швейцарии. Победителем в упорной борьбе стал россиянин Теймуров.

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