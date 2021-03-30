Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате страны. Помимо Большунова с заезда снялся другой лыжник Илья Семиков.
Сообщается, что Большунов и Александр Терентьев выступят в командном спринте завтра, 31 марта.
На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.
Ранее сегодня, 30 марта, состоялась женская индивидуальная гонка на чемпионате России. Победу одержала лыжница национальной команды Татьяна Сорина.
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