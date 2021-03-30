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Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России

Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате России
Другие / Лыжный спорт 0

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на 15 км коньковым ходом на чемпионате страны. Помимо Большунова с заезда снялся другой лыжник Илья Семиков.

Сообщается, что Большунов и Александр Терентьев выступят в командном спринте завтра, 31 марта.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

Ранее сегодня, 30 марта, состоялась женская индивидуальная гонка на чемпионате России. Победу одержала лыжница национальной команды Татьяна Сорина.

Татьяна Сорина выиграла индивидуальную гонку на ЧР, Наталья Непряева не попала в тройку
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