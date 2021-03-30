Тренер сборной России сообщил о лёгком недомогании у Большунова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил, почему лидер национальной команды Александр Большунов снялся с индивидуальной гонки на чемпионате страны.

«Большунов на разминке почувствовал, что есть некое недовосстановление. Приняли решение отдохнуть, восстановиться перед спринтерской эстафетой. У него было лёгкое недомогание, как обычно бывает в конце сезона», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Победу в отсутствие Большунова одержал Артём Мальцев.

На чемпионате мира в Оберстдорфе Александр Большунов завоевал четыре медали: золото в скиатлоне, серебро в эстафете и в марафоне, бронзу в командном спринте. Также он в сезоне-2020/2021 во второй раз подряд выиграл престижную многодневку «Тур де Ски» и во второй раз подряд одержал победу в общем зачёте Кубка мира.

