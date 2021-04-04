Велогонщики стали выяснять отношения на «Туре Фландрии» и были дисквалифицированы

Велогонщики Евгений Фёдоров из Казахстана и Отто Фергарде из Бельгии были дисквалифицированы во время гонки «Тур Фландрии» из-за неспортивного поведения.
Во время движения Фергарде подъехал к Фёдорову и толкнул его. Казахстанец ускорился и перекрыл другого гонщика, который выразил возмущение этим. Позднее Фергарде сказал, что ранее Фёдоров сам атаковал его. «Он хотел уехать в ранний отрыв и потом притормозил. Я чуть не упал, и среагировал на это. Жаль, что подвёл команду, потому что было указание держаться впереди. Жюри, вероятно, хочет этим преподнести урок», — приводит слова Фергарде Sporza.
«Мы видели те же кадры, которые были по телевидению. Мы разочарованы дисквалификацией. Поскольку гонка всё ещё продолжается, у нас не будет возможности поговорить с Евгением до финиша и понять, что именно произошло. Теперь мы сосредоточимся на шести гонщиках нашей команды, которые всё ещё участвуют в гонке», — ответил директор команды Astana-Premier Tech Стив Бауэр, за которую выступает Фёдоров.
Ролик можно посмотреть в «твиттере» Ronde Van Vlaanderen. Права на видео принадлежат Flanders Classics.
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