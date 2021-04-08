«Шмекси». Дмитрий Губерниев отреагировал на эффектное фото Марии Шурочкиной в боди
Олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина опубликовала эффектное фото в боди.
"«Je t'aime» («я тебя люблю» по-французски. — Прим. «Чемпионата»)! Сказала кошка, сидевшая напротив пылающего дома. Она вальяжно зажгла сигарету и только после этого выбросила спички… А всё-таки, она любила… И всё-таки, она осталась наблюдать… пока не потух последний язык пламени..." — написала Шурочкина.
Пост доступен в «инстаграме» Марии Шурочкиной
На пост синхронистки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал: «Шмекси».
25-летняя Шурочкина также является 11-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей Универсиады-2013.
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