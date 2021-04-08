Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Шмекси». Дмитрий Губерниев отреагировал на эффектное фото Марии Шурочкиной в боди

«Шмекси». Дмитрий Губерниев отреагировал на эффектное фото Марии Шурочкиной в боди
Другие / Водные виды спорта 0

Олимпийская чемпионка 2016 года по синхронному плаванию россиянка Мария Шурочкина опубликовала эффектное фото в боди.

"«Je t'aime» («я тебя люблю» по-французски. — Прим. «Чемпионата»)! Сказала кошка, сидевшая напротив пылающего дома. Она вальяжно зажгла сигарету и только после этого выбросила спички… А всё-таки, она любила… И всё-таки, она осталась наблюдать… пока не потух последний язык пламени..." — написала Шурочкина.

Пост доступен в «инстаграме» Марии Шурочкиной

На пост синхронистки отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Он написал: «Шмекси».

25-летняя Шурочкина также является 11-кратной чемпионкой мира, пятикратной чемпионкой Европы, двукратной победительницей Универсиады-2013.

«Девушка внеземной красоты». Подписчики оценили новое фото Аделины Сотниковой
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021