Наталья Антюх, дисквалифицированная на четыре года, подаст апелляцию на решение CAS

Олимпийская чемпионка 2012 года в беге на 400 м с барьерами Наталья Антюх подаст апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS), информирует ТАСС.



Антюх и ещё один представитель России, олимпийский чемпион Андрей Сильнов, были дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена. Спортсмены подавали апелляции, однако CAS их не удовлетворил.



Легкоатлеты отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат, атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.

Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года