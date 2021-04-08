Белоруска Остапчук: хочу союза Беларуси с ЕС. На Россию смотреть не надо, там деградация

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук рассказала, каких союзников она предпочитает для своей страны.



«Хотела бы союза Беларуси с ЕС, хотя до недавнего времени придерживалась мнения, что союз нам не нужен ни с кем. Но сейчас мне кажется, что нам надо стремиться к сильным, умным, развитым странам. Они нам могут помочь преодолеть кризис и быстро перейти к развитию всех сфер жизни в стране.

Союз с Россией – туда даже смотреть не надо, в этой стране происходит полная деградация. Я патриот Беларуси, люблю свою страну и хочу ей добра. Желаю, чтобы Беларусь была богатым, развитым государством с максимально высоким качеством жизни. Считаю, что главная ценность Беларуси – это люди. Это золотой фонд, который может вознести страну не небывалые высоты», — приводит слова Остапчук by.tribuna.com.