Матчи плей-офф мужского ЧМ по кёрлингу отложены из-за случаев заражения коронавирусом

Матчи раунда плей-офф чемпионата мира по кёрлингу среди мужских сборных отложены из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.



Точное время, на которое отложили матчи, пока не называется. Публично не разглашаются и имена заразившихся спортсменов.



Напомним, россияне обеспечили себе место в плей-офф и завоевали путёвку на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.



В олимпийском турнире примут участие десять команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путёвок — на Олимпиаду попадут сборные, вышедшие в плей-офф мирового первенства.

Сборная России по кёрлингу победила Данию в заключительном матче группового этапа ЧМ