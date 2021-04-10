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Матчи плей-офф мужского ЧМ по кёрлингу отложены из-за случаев заражения коронавирусом

Матчи плей-офф мужского ЧМ по кёрлингу отложены из-за случаев заражения коронавирусом
Другие / Прочие виды спорта 0

Матчи раунда плей-офф чемпионата мира по кёрлингу среди мужских сборных отложены из-за выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Всемирной федерации кёрлинга.

Точное время, на которое отложили матчи, пока не называется. Публично не разглашаются и имена заразившихся спортсменов.

Напомним, россияне обеспечили себе место в плей-офф и завоевали путёвку на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). За Россию на турнире выступают Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

В олимпийском турнире примут участие десять команд, на текущем чемпионате мира разыгрываются шесть путёвок — на Олимпиаду попадут сборные, вышедшие в плей-офф мирового первенства.

Сборная России по кёрлингу победила Данию в заключительном матче группового этапа ЧМ
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