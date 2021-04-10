Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами России впервые за 13 лет

Волейболисты московского «Динамо» стали чемпионами России. В финале национального первенства бело-голубые обыграли санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 (25:21, 25:18, 23:25, 26:24). Ранее столичная команда выигрывала золото чемпионата страны в 2006 и 2008 годах.

Динамовцы взяли две первые партии, при равной игре отдали третий сет, а в четвёртой партии сначала уверенно вели, потом позволили «Зениту» сравнять счёт и выйти вперёд, но затем вырвали золото в сумасшедшей концовке.

В матче за третье место волейболисты новосибирского «Локомотива» победили кемеровский «Кузбасс» со счётом 3:1 (24:26, 25:23, 25:13, 25:21) и завоевали право в следующем сезоне сыграть в Лиге чемпионов. Ставший четвёртым «Кузбасс» выступит в Кубке ЕКВ, а занявший пятое место казанский «Зенит» — в Кубке вызова.

Волейбол. Чемпионат России. Мужчины. Суперлига

«Финал шести». Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 (21:25, 18:25, 25:23, 24:26)