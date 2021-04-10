Туомас Саммелвуо: сборная соберётся в мае, а сейчас надо выдохнуть

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» и мужской сборной России Туомас Саммелвуо после финала чемпионата страны, в котором его подопечные уступили московскому «Динамо» (1:3), рассказал о планах национальной команды, которой предстоит сыграть в Лиге наций и на Олимпийских играх в Токио.
«Нужно сказать огромное спасибо коллегам за работу, за то, что очень много хороших игроков — кандидатов в сборную. Очень тяжёлый выбор будет. Такой непростой сезон, пандемия, что ещё будет там. К Лиге наций нам все эти моменты надо очень внимательно обсудить, чтобы в Токио и глаза горели, и физические данные были на очень высоком уровне. Большой список игроков, тяжёлый выбор, спокойно сядем, обсудим все кандидатуры и как готовиться. А сейчас надо выдохнуть после чемпионата России. Сборная соберётся в начале мая. Конечно, планы и расписания уже есть, но есть и многое, что нужно обсудить, проанализировать внимательно.
Хочу ещё несколько слов сказать о Владимире Алекно, который завершил карьеру, он очень много сделал для волейбола, за что ему огромное спасибо. И за олимпийскую победу в 2012-м тоже», — передаёт слова Саммелвуо корреспондент «Чемпионата» Георгий Горностаев.
Лига наций пройдёт в «пузыре» в итальянском городе Римини с 28 мая по 27 июня.
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