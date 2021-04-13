Во Франции Лэнса Армстронга обвинили в применении моторчика на велосипеде

Бывший глава Французского антидопингового агентства Жан-Пьер Верди заподозрил американского велогонщика Лэнса Армстронга в применении технологического допинга – небольшого моторчика на его байке.
«Лэнс Армстронг — крупнейшая афера. С пособниками на всех уровнях. Он получал особое отношение. Многие говорили мне, что не следует ворошить эти истории, что из-за этого я останусь в одиночестве. Но вдруг легенды на чём-то основаны…
Уверен, что в его велосипеде был моторчик. У меня до сих пор перед глазами тот горный этап, на котором он оставил всех не у дел. Обсудил со всеми известными мне специалистами, но даже они не поняли, как это возможно даже с ЭПО», — приводит слова Верди Marca со ссылкой на Le Parisien.
В ответ на эти обвинения пишущий о велоспорте журналист Антуан Ваер опубликовал кадры, на которых Армстронг тянется к задней части своего байка во время гонки, чтобы, предположительно, запустить прикреплённый двигатель.
Велосипедные моторы существуют с 1998 года, но они запрещены на соревнованиях элитного уровня. Двигатели весят около 800 г и обладают мощностью 500 Вт.
В 2012 году Армстронг за применение допинга был лишён всех титулов, выигранных с августа 1998 года, а также пожизненно отлучён от спорта.
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