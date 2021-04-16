Адвокат Симона Мартиросяна сделал заявление о ДТП с участием штангиста

Адвокат Раффи Асланян, представляющий интересы двукратного чемпиона мира и Европы по тяжёлой атлетике Симона Мартиросяна, назвал смертельное ДТП с участием своего подзащитного трагической случайностью.
«Произошёл несчастный случай, от которого за рулём автомобиля никто не может быть застрахован», — написал адвокат спортсмена на своей странице в «Фейсбуке».
ДТП произошло 12 апреля в 22:30 у ТЦ «Ереван Молл», расположенного на проспекте Аршакуняц в столице Армении. Автомобиль Mercedes CLՏ 550 совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Мартиросян, ранее в тот день вернувшийся с чемпионата Европы в Москве, не покинул место происшествия, а вызвал скорую помощь, но потерпевший скончался по дороге в больницу.
В отношении Мартиросяна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Спортсмен находится под подпиской о невыезде.
- 16 апреля 2021
-
18:14
-
17:41
-
17:29
-
13:32
-
11:55
- 15 апреля 2021
-
19:41
-
19:20
-
19:09
-
17:55
-
17:24
-
17:17
-
14:37
-
13:08
-
11:19
-
00:31
- 14 апреля 2021
-
23:18
-
20:48
-
20:21
-
19:16
-
19:07
-
18:38
-
18:11
-
18:02
-
17:15
-
16:03
-
01:00
- 13 апреля 2021
-
22:56
-
21:48
-
21:25
-
21:11
-
20:32
-
18:54
-
17:57
-
16:31
-
15:22