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Адвокат Симона Мартиросяна сделал заявление о ДТП с участием штангиста

Адвокат Симона Мартиросяна сделал заявление о ДТП с участием штангиста
Другие / Прочие виды спорта 0
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Адвокат Раффи Асланян, представляющий интересы двукратного чемпиона мира и Европы по тяжёлой атлетике Симона Мартиросяна, назвал смертельное ДТП с участием своего подзащитного трагической случайностью.

«Произошёл несчастный случай, от которого за рулём автомобиля никто не может быть застрахован», — написал адвокат спортсмена на своей странице в «Фейсбуке».

ДТП произошло 12 апреля в 22:30 у ТЦ «Ереван Молл», расположенного на проспекте Аршакуняц в столице Армении. Автомобиль Mercedes CLՏ 550 совершил наезд на мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте. Мартиросян, ранее в тот день вернувшийся с чемпионата Европы в Москве, не покинул место происшествия, а вызвал скорую помощь, но потерпевший скончался по дороге в больницу.

В отношении Мартиросяна возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения, повлёкшем по неосторожности смерть человека. Спортсмен находится под подпиской о невыезде.

Чемпиону мира Мартиросяну, который насмерть сбил человека в Ереване, грозит 5 лет тюрьмы
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