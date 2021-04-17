Ласицкене хочет выступить на первом этапе «Бриллиантовой лиги»

Чемпионка мира в прыжках в высоту, россиянка Мария Ласицкене планирует выступить на первом этапе «Бриллиантовой лиги», который состоится 23 мая.



«Мария рассчитывает на выступление. Но у спортсменки нет британской визы, к оформлению которой можно приступать только после получения приглашения от организаторов соревнований. Я уже связалась с ними и получила ответ, что приглашение будет отправлено Марии только после того, как она получит нейтральный статус», — цитирует ТАСС менеджера легкоатлетки Ольгу Назарову.



Первый этап «Бриллиантовой лиги» должен был состояться в Рабате (Марокко), но был перенесён в британский Гейтсхед.



Ласицкене несколько дней назад отправила в Международную федерацию лёгкой атлетики заявку на получение нейтрального статуса. Он необходим для участия в международных стартах, включая Олимпиаду в Токио.