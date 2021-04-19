Альберт Демченко ушёл с поста старшего тренера сборной России по санному спорту

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр Альберт Демченко сообщил, что покинул пост старшего тренера сборной России по санному спорту.

Демченко перешёл на тренерскую работу в национальную команду сразу по окончании Олимпийских игр в Сочи. С 2015 по 2018 год он являлся главным тренером сборной России, затем занимал пост старшего тренера национальной команды.

«Я уволился из Центра спортивной подготовки и перестал быть старшим тренером сборной команды России по санному спорту. Я счёл свою миссию выполненной после того, как по итогам прошлого сезона российские саночники заняли первое общекомандное место на чемпионате мира. Поэтому решил перейти на следующую ступень, теперь уделяю всё своё внимание и силы развитию спорта в родном Пермском крае, а также в Московской области.

Буду стараться помогать Роману Репилову готовиться к Олимпиаде, если решится вопрос финансирования. Если с Викой (Демченко. — Прим. «Чемпионата») я могу попробовать всё решить, то по Роману вопрос пока остаётся открытым. В следующем сезоне нас ждёт очень серьёзный старт — Олимпийские игры, к которым и готовиться надо тоже очень серьёзно», — приводит слова Демченко ТАСС.

Демченко также является президентом Федераций санного спорта, бобслея и скелетона Московской области, членом президиума Федерации санного спорта России, помощником губернатора Пермского края Дмитрия Махонина по вопросам спорта и взаимодействия со спортивной общественностью.