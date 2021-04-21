Преимущество Яна Непомнящего на турнире претендентов увеличилось до одного очка

Российский шахматист Ян Непомнящий упрочил лидерство на турнире претендентов после десятого тура.
Непомнящий, единолично возглавляющий турнирную таблицу, на 31-м ходу белыми фигурами обыграл соотечественника Кирилла Алексеенко. Все остальные партии десятого тура завершились вничью. Не было выявлено победителя в поединках между американцем Фабиано Каруаной и китайцем Дин Лижэнем, французом Максимом Вашье-Лагравом и Анишем Гири из Нидерландов, китайцем Ван Хао и россиянином Александром Грищуком.
После десяти туров в активе Непомнящего 6,5 очка. Ближайшие преследователи: Каруана, Вашье-Лаграв и Гири – отстают от россиянина на одно очко.
Матчи 11-го тура состоятся в Екатеринбурге 23 апреля. Непомнящий встретится с Каруаной, Алексеенко – с Ван Хао, Грищук – с Вашье-Лагравом, Гири – с Дин Лижэнем.
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