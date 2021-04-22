«Нереальная». Подписчики отреагировали на новую фотосессию гимнастки Бирюковой

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Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала несколько снимков со своей новой фотосессии и попросила подписчиков выбрать лучшие.

«Преклоняюсь перед мастерством фотографа. Помните, вы активно помогали мне выбирать обложку для моей книги «Вера твой пропуск к пьедесталу»? Помогите и сейчас своим голосованием выбрать одну из шести фотографий», — написала Бирюкова.

Пост доступен в «инстаграме» Веры Бирюковой

Подписчики так оценили фотографии спортсменки:

«Супер».

«Нереальная».

«Восхитительно».

«Красотка».

Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014) многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.