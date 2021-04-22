Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Ранее Бах предложил добавить к девизу слово «вместе», чтобы фраза выглядела следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».

Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены Международного олимпийского комитета, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в столице Японии через три месяца.

Напомним, ранее МОК утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ в Токио и Пекине
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021