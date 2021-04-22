Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Ранее Бах предложил добавить к девизу слово «вместе», чтобы фраза выглядела следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».



Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены Международного олимпийского комитета, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в столице Японии через три месяца.



Напомним, ранее МОК утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).

МОК утвердил музыку Чайковского в качестве замены гимна России на ОИ в Токио и Пекине