Исполком МОК одобрил решение изменить олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее»

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) поддержал предложение главы организации Томаса Баха о внесении изменений в знаменитый олимпийский девиз «Быстрее, выше, сильнее». Ранее Бах предложил добавить к девизу слово «вместе», чтобы фраза выглядела следующим образом: «Быстрее, выше, сильнее — вместе».
Теперь мнение по этому вопросу выскажут члены Международного олимпийского комитета, после чего он может быть вынесен на голосование ближайшей сессии организации, которая должна пройти в столице Японии через три месяца.
Напомним, ранее МОК утвердил Первый концерт для фортепиано с оркестром Петра Чайковского в качестве музыкального сопровождения протокольных мероприятий с участием российских спортсменов на Олимпийских играх в Токио (Япония) и Пекине (Китай).
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