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Давид Белявский — о золоте ЧЕ: перед многоборьем меня хотели снимать с соревнований

Давид Белявский — о золоте ЧЕ: перед многоборьем меня хотели снимать с соревнований
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российский гимнаст Давид Белявский рассказал, как смог завоевать золото чемпионата Европы в заключительном виде программы соревнований – упражнении на перекладине.

Также Белявский стал серебряным призёром соревнований в многоборье и в упражнении на брусьях.

«Все прекрасно знают график соревнований, надо готовить себя физически, и в этом плане мы были полностью готовы. Единственное, что меня вчера подкосило многоборье, которое отняло очень много эмоциональных сил. Проблемы со здоровьем тоже сказались.

Перед многоборьем меня хотели снимать с соревнований. После квалификации, на перекладине перед соскоком я почувствовал боль в спине и на следующее утро просто не мог согнуться. Как решали вопрос? Всем, чем могли. И на протяжении всего чемпионата Европы это чувствовалось.

Родные, думаю, даже больше удивятся золоту на перекладине, потому что я сам ему удивлён. Не рассчитывал на медаль. Я сегодня вообще к перекладине сделал два подхода, первый в разминочном зале, часа за два до финала, а второй — уже когда работал финал. По сути, на той перекладине, где проходил финал, я работал сегодня без разминки именно на этом конкретном снаряде», — приводит слова Белявского «Матч ТВ».

Гимнаст Белявский выиграл золотую медаль на чемпионате Европы в упражнениях на перекладине
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