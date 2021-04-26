«Лучший завтрак». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике у бассейна

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике у бассейна во время завтрака.

«Лучший завтрак», — подписала фото Севастьянова.

Пот доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимки гимнастки:

«Идеально».

«Прекрасный вид».

«Очень романтично».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. Вчера, 25 апреля, Каролине исполнилось 26 лет.