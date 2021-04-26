«Лучший завтрак». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике у бассейна
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике у бассейна во время завтрака.
«Лучший завтрак», — подписала фото Севастьянова.
Пот доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой
Подписчики так оценили снимки гимнастки:
«Идеально».
«Прекрасный вид».
«Очень романтично».
Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. Вчера, 25 апреля, Каролине исполнилось 26 лет.
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