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«Лучший завтрак». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике у бассейна

«Лучший завтрак». Гимнастка Каролина Севастьянова показала фото в купальнике у бассейна
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике, россиянка Каролина Севастьянова опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Спортсменка сфотографировалась в купальнике у бассейна во время завтрака.

«Лучший завтрак», — подписала фото Севастьянова.

Пот доступен в «инстаграме» Каролины Севастьяновой

Подписчики так оценили снимки гимнастки:
«Идеально».
«Прекрасный вид».
«Очень романтично».

Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне. Вчера, 25 апреля, Каролине исполнилось 26 лет.

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