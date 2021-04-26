Президент ФИДЕ: Непомнящий точно не боится Карлсена

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович прокомментировал досрочную победу российского гроссмейстера Яна Непомнящего на турнире претендентов.
Теперь Непомнящий сыграет в матче за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.
«Прежде всего важно, что нам удалось провести турнир претендентов в непростой ситуации, завершить его после года отсрочки. Это главный итог. Для меня как для российского болельщика приятно, что победил Ян. Он вложил в это много усилий, думаю, матч за корону будет интересным и захватывающим. Время на подготовку есть. Уверен, Ян и Магнус сделают всё возможное, чтобы подойти к нему в лучшей форме.
Ян пробился на турнир через серию Гран-при, она была тяжёлой, но свои бойцовские качества он показал. К самому турниру он готовился долго и серьёзно, команда у него хорошая, поэтому к турниру он подошёл в неплохой физической форме. Наверное, для матча это будет неоптимальная форма, но для турнира её хватило. По-шахматному он очень силён – он будет третьим шахматистом в мире после этого турнира: это великолепное достижение. Сочетание психологической подготовки, его трудолюбие и талант сыграли роль в этой победе.
Ян играет быстро и торопится? Да, это его стиль – этим он ставит соперников в непростую ситуацию, имея запас времени, чтобы подумать в критические моменты партии. Хотя иногда и забывает (смеётся). Это его выбор, но иногда кажется, что он мог бы сделать более обоснованный ход. А сегодня Ян играл очень аккуратно, использовал время равномерно – не рисковал. Многие комментаторы считают, что у него были шансы выиграть сегодня, но Ян предпочёл надёжную игру. Может, это было даже нетрадиционно для него.
Конечно, Александр Грищук ему тоже помог – выиграл у основного конкурента Яна. Но все участники боролись очень здорово, позавчера впервые в истории турнира все четыре партии закончились результативно. Это показывает бескомпромиссность борьбы.
Непомнящий точно не боится Карлсена, вопрос здесь скорее в физической и психологической подготовке – нужно готовиться к длинному матчу. Это другой формат, для Яна он будет не совсем привычен. А вот в шахматной подготовке Яна я не сомневаюсь, он наверняка усилит команду, будет готов. Шансы точно будут, с одной стороны, есть опыт Карслена, он знает, как играть такие матчи. Но с другой – напор Яна, он очень хочет стать чемпионом мира», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Поединок между Карлсеном и Непомнящим состоится с 24 ноября по 16 декабря 2021 года во время всемирной выставки «Экспо» в Дубае.
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