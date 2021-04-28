Тренер Непомнящего: мы шли к этому больше 10 лет. У нас есть все шансы на победу

Тренер Яна Непомнящего Владимир Поткин рассказал о своём подопечном и о том, как они будут готовиться к поединку за мировую шахматную корону.



«Конечно, к этому долго шли, у нас с Яном сотрудничество больше 10 лет. И очень важно, что Ян выиграл в отборочном цикле с первой попытки. Он сейчас очень сильно прибавил в классе, а это отражает работу как Яна, так и всей нашей команды.



Ян стал уже по-другому воспринимать многие вещи в шахматах, он более рассудителен, спокоен, его шахматная культура повысилась, он стал более гармоничным шахматистом. Я думаю, что всё это позволит ему бороться с Магнусом Карлсеном, и все шансы на победу есть.



Ян — очень неприятный соперник для многих, потому что он способен выдерживать напряжение на протяжении всей партии, от дебюта до миттельшпиля и эндшпиля, на всех стадиях может создавать давление на соперника, поддерживать напряжение.



Что касается подготовки, то прежде всего мы ждём завершения турнира. Когда страсти улягутся, мы спокойно сядем с нашей командой и составим план. Ян сейчас вышел на очень высокий уровень как шахматист, но у нас есть очень много резервов, мы прекрасно понимаем, над чем надо работать, для того чтобы подойти к матчу не просто в хорошей форме, а именно с первых партий показать Магнусу, что Ян приехал побеждать», — рассказал Поткин в интервью «Комсомольской правде».

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