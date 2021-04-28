ВАДА не просило убирать российский флаг непосредственно во время матча ЧМ по шашкам

Во всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской. Выдержки из заявления организации были опубликованы в «Р-Спорт».

«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, ВАДА 22 апреля обратилось в FMJD (Всемирная организация шашек. — Прим. «Чемпионата») с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. ВАДА не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос для ВАДА», — говорится в заявлении организации.



В агентстве также подчеркнули, что это необходимо было сделать ещё до начала мероприятия.



Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Отметим, что польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой убрала со стола флаг Польши во время пятой партии.