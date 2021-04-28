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ВАДА не просило убирать российский флаг непосредственно во время матча ЧМ по шашкам

ВАДА не просило убирать российский флаг непосредственно во время матча ЧМ по шашкам
Другие / Прочие виды спорта 0
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Во всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) прокомментировали инцидент со снятием российского флага во время матча за звание чемпионки мира по международным шашкам между россиянкой Тамарой Тансыккужиной и польской шашисткой Натальей Садовской. Выдержки из заявления организации были опубликованы в «Р-Спорт».

«Заметив, что решение CAS не выполнялось должным образом на матче за титул чемпионки мира по шашкам, ВАДА 22 апреля обратилось в FMJD (Всемирная организация шашек. — Прим. «Чемпионата») с просьбой исправить несоответствия как можно скорее. ВАДА не собиралось и не просило убирать флаги во время матча. То, каким образом их убрали, не вопрос для ВАДА», — говорится в заявлении организации.

В агентстве также подчеркнули, что это необходимо было сделать ещё до начала мероприятия.

Противостояние двух шашисток завершится 3 мая. Отметим, что польская спортсменка в знак солидарности с россиянкой убрала со стола флаг Польши во время пятой партии.

В Федерации шашек России назвали инцидент с флагом политическим актом, инициированным ВАДА
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