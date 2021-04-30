В Госдуме не исключили смены гражданства спортсменами России из-за решения посольства США

Депутат Государственной Думы Игорь Лебедев прокомментировал новость о том, что посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз, предположив, как это повлияет на спортсменов.

«Ситуация затронет не только спортсменов, а всех граждан нашей страны, которые имели желание съездить в туристическую поездку или поехать по линии бизнеса. Дипломатическая война между нашими государствами, к сожалению, отражается исключительно на обыкновенных гражданах. Сейчас же все спортивные соревнования, для которых необходимо наличие американской визы, для нас будут затруднительны. Естественно, американцы не будут делать исключений для спортсменов, это их право.

Не исключаю, что некоторые спортсмены пойдут по пути смены гражданства. Это обезопасит их от санкций со стороны ВАДА и облегчит вопрос попадания на соревнования в Америку. США — одна из ведущих спортивных держав. Не думаю, что спортсмены хотят пропускать какие-то соревнования, которые проходят в США, из-за политических разногласий. Жаль, что при принятии определённых решений забывают о нуждах простых граждан. Может, кто-то сменит спортивное гражданство, кто-то пойдёт по пути получения визы в соседних государствах. Но поверьте, там тоже не особо рады нашим гражданам и существует очередь. Если соревнования в ближайшие месяцы, то вы на них не попадёте. В общем, проблема существует достаточно серьёзная. Надеемся, что руководство обеих стран одумается и прекратит эту вот «войну», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.