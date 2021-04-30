Губерниев отреагировал на решение посольства США прекратить выдачу виз

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что посольство США в Москве объявило о прекращении выдачи виз.
«В Москве уже давно визы выдавали со скрипом. У нас времена сложные, нужно с этим считаться. США проводят ту политику, которую считают нужной. Они берут себе соревнования и должны обеспечить всевозможный доступ, в том числе и визовую поддержку. Если этого не происходит, есть два пути: нарастить экономические мускулы, чтобы подавить США и они разрешили делать всё и стать державой, которая прогибается, а второй путь — договариваться.
Нарастить такую экономику, чтобы силиконовая долина показалась с копейку ценой. А мы, мощная и развивая держава Россия, говорим: «Какого хрена, Америка?» А они нам: «Да, Россия, мы вас послушаем и окажем визовую поддержку». Это первый путь.
Второй — приспосабливаться и получать визы там, где это возможно: Варшава, Тбилиси, где хотите.
Что касается возможной смены спортивного гражданства многих людей, у нас и так его меняют активно. Мы можем посмотреть на Ушкину из биатлона, на многих легкоатлетов, которые не имеют возможности вообще выступать, они тоже уезжают. Нужно обращать внимание на развитие спорта в стране и экономики. И если мы заставим Америку прогнуться, мы все будем аплодировать мощи и силе государства российского. Я уже давно говорю, что нам стоит меньше обращать внимание на Америку и заниматься собственной страной», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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