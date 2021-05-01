Бадминтонисты Иванов и Созонов вышли в финал чемпионата Европы в парном разряде

Российские бадминтонисты Владимир Иванов и Иван Созонов вышли в финал чемпионата Европы, который проходит в Киеве (Украина). Первенство входит в программу олимпийского отбора.

В полуфинальном матче дуэт Иванов/Созонов уверенно переиграли представителей Великобритании Маркуса Эллиса и Криса Лэнгриджа, для этого им понадобилось лишь 2 гейма, итоговый счёт – 21:15, 21:10.

За золото чемпионата Европы россияне поборются с немецким дуэтом Марком Ламсфуссом и Марвином Зайдлем.

Отметим, что Иванов/Созонов уже выигрывали европейское первенство в 2014 году. Также в их активе две бронзовые награды континентальных первенств (2016 и 2018-й год).

Ранее Родион Алимов и Алина Давлетова впервые с 1968 года вышли в финал чемпионата Европы в смешанном парном разряде.