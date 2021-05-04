Молодёжная сборная России по гандболу провела товарищеские матчи с Беларусью

Мужская молодёжная сборная России по гандболу с переменным успехом провела два выездных товарищеских матча со сверстниками из Беларуси. Соревнования прошли в Минске с 1 по 2 мая.

В первой встрече россияне всю игру были в роли догоняющих, однако к её завершению сумели сравнять счёт и даже выйти вперёд (35:34). Хозяевам площадки быстро удалось сравнять его и заработать пенальти, который уже после финального свистка реализовал Игорь Белявский, принеся белорусам победу (36:35). Белявский забил 10 голов в матче.

Вторая игра прошла в более размеренном ритме, российские гандболисты на протяжении всего матча имели преимущество в несколько мячей, которое помогло им выиграть встречу. Итоговый счёт – 31:27. Шесть голов на свой счёт записал россиянин Даниил Дмитриев.