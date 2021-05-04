В Госдуме отреагировали на победу Тамары Тансыккужиной в матче на первенство мира

Депутат Госдумы Дмитрий Свищёв прокомментировал победу россиянки Тамары Тансыккужиной в матче за мировую шашечную корону. Она одолела представительницу Польши Наталию Садовскую.

«Шикарная победа! Поздравляем Тамару Тансыккужину: в непростых условиях, которые точно не влияли на улучшение результата, наша спортсменка смогла не реагировать на это. Матч развивался с достаточно серьёзным отставанием, но Тамара смогла собраться и очень эффектно выиграть. Уверен, все граждане России поздравляют её. Победа усилила наши впечатления на фоне резонансных поступков со стороны организаторов.

Хочу поблагодарить польскую соперницу, которая с уважением отнеслась к Тамаре: в знак солидарности она убрала польский флаг, чем навела на себя бурю негодования со стороны польских болельщиков. Этот поступок заслуживает уважения. Конечно, не могу не отметить хамское отношение организаторов к нашей спортсменке. Читал заявление ВАДА, где было сказано, что польские организаторы были предупреждены и должны были внимательно смотреть за регламентом проведения соревнований и решением CAS. Представитель ВАДА сказал: «Мы предупредили, а когда они сделают это: в конце или середине матча — их личное дело». Очень странно, что организация, которая следит за соблюдением антидопинговых правил, к сожалению, следит за организацией турнира. Это подталкивает на разные вопросы: нет ли здесь политической подоплёки? Одни по глупости или же специально выставляют флаг, хотя есть чёткие правила, а другие заставляют снять в середине турнира. Для чего? Здесь важно разобраться.

Очень надеюсь, что в будущем такого не повторится. К сожалению, мы почему-то не можем обеспечить нашим спортсменам нормальное дипломатическое сопровождение на турнирах. Почему нет наших спортивных атташе? Есть же должность — атташе по культуре, добавьте ему — по культуре и спорту. Чтобы его присутствие было обязательным на крупных спортивных мероприятиях. Тогда наши спортсмены будут обеспечены правовой дипломатической поддержкой. Думаю, организаторы в десять раз внимательнее будут к нам относиться. А так со спортсменом приезжают тренер, врач и массажист. Кто из них обладает юридическом опытом? Никто», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Матч запомнился скандальным инцидентом во время четвёртого раунда. К игровому столу подошёл секретарь соревнований Яцек Павлицкий и убрал российский флаг. На следующий день польская спортсменка убрала флаг своей страны в знак солидарности с россиянкой.

