Cбежавший от силовиков самбист: повязать могут любого, не сидел – не белорус

Белорусский самбист Роман Рутковский, в настоящее время находящийся в Польше, рассказал о причинах принятого им решения покинуть родину.



«Как только непризнанный народом уйдёт, я сразу же вернусь в Беларусь. Я не планирую жить за границей и не знаю, как это делать. Как говорят, где родился, там и пригодился. Поэтому, хотя у меня и есть возможность остаться за границей, я всё же очень хочу вернуться в Беларусь. В планах у меня – открыть там свой клуб.



Угрожало ли мне что-то в Беларуси? Да. Во-первых, мог оказаться в армии. А во-вторых, на фоне всего происходящего было чувство, что за мной придут. Каждый день читаешь истории вроде таких: парень ударил рукой по капоту (машины силовиков), а через два месяца его нашли и посадили.



На видео (с протестных действий, где участвовал и Роман. — Прим. «Чемпионата») не было ничего незаконного. Но оно очень быстро набрало популярность, а я понимал, что в нашей стране любых известных протестующих поскорее пытаются закрыть. А ещё потом кто-то мог бы придумать, что до забега я причинил какой-то вред силовикам. Просто я выбегал из проходного подъезда, а силовики бежали за мной, и видео началось уже после того, как я оказался на улице. То есть можно было придумать что угодно. Судя по тому, как в стране последнее время проходят суды, могут повязать любого. Как говорится, не сидел – не белорус», — приводит слова Рутковского by.tribuna.com.

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