«Точно всё не зря». Белорусский атлет подвёл итоги голодовки в поддержку политзаключённых

Призёр Олимпийских игр, белорусский легкоатлет Андрей Кравченко рассказал, как прошла его 10-дневная голодовка, которую он объявил в знак солидарности с политзаключёнными. Спортсмен терял сознание, из носа шла кровь, он лишился почти 11 кг.

«Пару раз в «инстаграме» написали мне, что я захотел попиариться, а заодно и похудею. Блин, нафиг мне это надо – так измываться над собой ради похудения? Какой пиар может быть в голодовке? Но это были такие аккаунты, у которых 0 подписчиков, 0 постов. Спрашивали, зачем я выставляю фото «до» и «после». Поймите, я хочу людям показать, что такое голодовка. От людей, которые сидят в тюрьмах, вообще ничего не остаётся. Я вообще не понимаю, как политзаключенный Лосик голодал 27 дней. Что от него осталось? Если я падаю на девятый день, выгляжу, как дрыщ, что от Игоря осталось по прошествии почти месяца? Думаю, он ходил по черте, был на грани жизни и смерти.

Судя по тому, сколько людей мне написало со словами поддержки и благодарности, точно всё не зря. Даже если один человек вдохновится моим поступком, это придаст ему сил для дальнейшей борьбы, то всё не напрасно.

Ожидал ли такой реакции СМИ и общественности? Нет, не ожидал. Если честно, особо не хотел афишировать свою акцию, но так получилось, что узнали, начали предлагать пообщаться. Я никому не отказывал. Просто не понимаю, почему я должен молчать о том, что в Беларуси реально есть проблемы, что у нас люди сидят ни за что. Об этом нельзя забывать. Если мы сейчас начнем на все закрывать глаза, то чего мы вообще хотели добиться, ради чего старались и боролись?

Пойду ли когда-нибудь ещё на такой шаг? Если это понадобится, если от этого что-то будет зависеть, то пойду 100 процентов. Просто так, для себя, делать этого больше никогда не буду. А если для поддержки, для выражения солидарности – то без проблем», — приводит слова Кравченко Tribuna.