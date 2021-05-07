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Гимнастка Вера Бирюкова выполнила растяжку на пляже в красном платье

Гимнастка Вера Бирюкова выполнила растяжку на пляже в красном платье
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка 2016 года по художественной гимнастике Вера Бирюкова опубликовала новую фотографию с отдыха на Кубе. Спортсменка выполнила растяжку на пляже в красном платье на фоне заката.

«Мы сами причина всему вокруг нас», — подписала фото гимнастка.

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Веры Бирюковой

Подписчики так оценили фотографию спортсменки:
«Очень красиво».
«Волшебство. Вы — огонь».
«Верочка, я с тобой полностью согласен! Ты очаровательная и желанная девушка!»

Бирюкова — олимпийская чемпионка (2016), чемпионка Европы (2014), многократная победительница и двукратный серебряный призёр этапов Кубка мира, победительница и бронзовый призёр Европейских игр (2019), двукратная чемпионка Универсиады (2017) в групповых упражнениях, заслуженный мастер спорта России.

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