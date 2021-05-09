Светлана Журова: мы должны не дать забыть историю и переписать её

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Государственной думы Светлана Журова поздравила россиян с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«Всегда мой дедушка говорил: «Я не умру, пока ты не станешь олимпийской чемпионкой». Он ждал до последнего дня, что это случится. Был самым большим моим болельщиком. Он прошёл войну.

Мы не должны дать испортить всё, что было сделано ветеранами. Мы должны не дать забыть историю и переписать её. Это наша задача», — приводит слова Журовой «Матч ТВ».

Журова первенствовала на дистанции 500 м на Олимпиаде 2006 года в Турине. В том же году она стала чемпионкой мира в спринтерском многоборье. На любимой «пятисотке» Журова завоевала золото, три серебра и бронзу чемпионатов мира.