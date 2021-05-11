Россия подала заявку на проведение женского чемпионата Европы по гандболу

Россия подала заявку на проведение чемпионата Европы по гандболу среди женских команд, который запланирован на период с 3 по 20 ноября 2026 года. Об этом официально объявила пресс-служба Европейской гандбольной федерации (EHF).

Согласно поданной заявке, матчи чемпионата Европы-2026 планируют провести на аренах в Москве и Санкт-Петербурге.

Единственными конкурентами России в борьбе за право проведения стали Норвегия, Дания и Швеция, которые подали совместную заявку.

Отмечается, что все поступившие обращения будут одобрены заседанием исполкома EHF не позднее 10 или 11 июня. Официальное подтверждение поступит в сентябре. Выборы страны-хозяйки европейского первенства состоятся на внеочередном конгрессе EHF с 17 по 18 ноября.