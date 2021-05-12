Минибаев — о бронзе ЧЕ в миксте: сами допустили ошибки и сами в этом виноваты

Российские прыгуны в воду Екатерина Беляева и Виктор Минибаев прокомментировали завоёванную бронзу в миксте на чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште.

«Объяснить ошибки можно тем, что Катя была недавно на Кубке мира. Долгий перелёт, вместе почти не прыгали, не пробовали. У нас было буквально две-три тренировки. Но на это списывать никогда нельзя, сами допустили ошибки и сами в этом виноваты. Значит, есть над чем работать и есть куда расти. Синхронность — это уже опыт. С Катей мы давно прыгаем, привыкли друг к другу. Это на мышечном подсознании. Медаль — это хорошо, но есть горечь на душе, поэтому не слишком радостно», — поделился эмоциями Минибаев.

«Не всё получилось так, как хотела, но всё ещё впереди. Будем работать дальше, ещё много всего предстоит. Я бы не сказала, что ощущения лучше, чем в понедельник, они всегда разные, но получилось хуже. Медаль есть медаль, но хотелось выступить лучше», — сказала Беляева в эфире «Матч ТВ».