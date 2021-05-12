«Настоящая русская красавица!» Губерниев отреагировал на золото ЧЕ синхронистки Субботиной

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российской синхронистки Варвары Субботиной на чемпионате Европы по водным видам спорта. Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.
«Мы восхищаемся Варварой Субботиной — одной из ярчайших красоток мирового синхронного плавания. Она была очень хорошей солисткой, когда выступала по юниоркам и выигрывала соревнования в дуэте. Она попала в группу, выигрывала взрослые медали на чемпионах мира и Европы, но досадная травма с барабанной перепонкой…
Рассчитываю, что у неё будет всё хорошо с барабанной перепонкой. Надеюсь, следующий олимпийский цикл будет имени Варвары Субботиной. Она просто невероятная девушка. Хочется ей восхищаться, настоящая русская красавица и большая спортсменка. А ей всего-то 20 лет», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».
Посмотреть, как выглядит Субботина, можно в её «инстаграме».
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