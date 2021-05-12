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«Настоящая русская красавица!» Губерниев отреагировал на золото ЧЕ синхронистки Субботиной

«Настоящая русская красавица!» Губерниев отреагировал на золото ЧЕ синхронистки Субботиной
Другие / Водные виды спорта 0

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российской синхронистки Варвары Субботиной на чемпионате Европы по водным видам спорта. Субботина завоевала золотую медаль в произвольной программе соло.

«Мы восхищаемся Варварой Субботиной — одной из ярчайших красоток мирового синхронного плавания. Она была очень хорошей солисткой, когда выступала по юниоркам и выигрывала соревнования в дуэте. Она попала в группу, выигрывала взрослые медали на чемпионах мира и Европы, но досадная травма с барабанной перепонкой…

Рассчитываю, что у неё будет всё хорошо с барабанной перепонкой. Надеюсь, следующий олимпийский цикл будет имени Варвары Субботиной. Она просто невероятная девушка. Хочется ей восхищаться, настоящая русская красавица и большая спортсменка. А ей всего-то 20 лет», — рассказал Губерниев в эфире телеканала «Матч ТВ».

Посмотреть, как выглядит Субботина, можно в её «инстаграме».

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