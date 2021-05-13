Светлана Хоркина показала архивное фото с Алиной Кабаевой и массажистом

Двукратная олимпийская чемпионка в упражнениях на брусьях, девятикратная чемпионка мира, 13-кратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике Светлана Хоркина опубликовала новый пост в своём «инстаграме». Она показала архивное фото с гимнасткой Алиной Кабаевой и поздравила её с днём рождения. Вчера, 12 мая, Кабаевой исполнилось 38 лет. На снимке также присутствует массажист.
«Алинчик, с днём рождения. Спасибо твоим родителям за тебя. Будь здорова и счастлива! Обнимаю крепко. P. S. Международные соревнования в Австралии. Мы с моим лучшим из лучших массажистом Владимиром Андреевичем», — написала Хоркина.
Пост доступен в «инстаграме» Светланы Хоркиной
Кабаева — олимпийская чемпионка 2004 года в индивидуальном многоборье и бронзовый призёр Олимпийских игр 2000 года в индивидуальном многоборье, двукратная абсолютная чемпионка мира, пятикратная абсолютная чемпионка Европы, шестикратная абсолютная чемпионка России.
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