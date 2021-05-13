Белорусская легкоатлетка: когда Лукашенко помахал с трибун — это было такое счастье!

Белорусская легкоатлетка Анастасия Мирончик-Иванова поделилась мнением о президенте Александре Лукашенко.
«Я запомнила один момент, когда Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. «Чемпионата») принимал участие в легкоатлетическом матче Европа — США (на минском стадионе «Динамо» в 2019 году. – Прим. «Чемпионата»), смотрел с трибун, и когда он мне помахал с трибун после моей победы — это было такое счастье, что наш президент сидит на трибуне и наблюдает. Это была двойная ответственность, но нужно уметь справиться и с этим, немножко снизить эмоции и сконцентрироваться на прыжках. Наш президент любит спорт, ещё и болеет и переживает за нас», — сказала Анастасия в эфире канала «Беларусь 1».
Анастасия Мирончик-Иванова — легкоатлетка, выступающая в прыжках в длину и тройном прыжке. Бронзовый призёр чемпионата мира 2011 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2019 года.
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