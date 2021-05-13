Россиянки завоевали золото и серебро в прыжках в воду с вышки на ЧЕ в Будапеште
Россиянка Анна Конаныхина завоевала золотую награду на чемпионате Европы по водным видам спорта в прыжках в воду с 10-метровой вышки. Соревнования проходят в Будапеште (Венгрия).
Ещё одна представительница России Юлия Тимошинина заняла второе место. Тройку лучших замкнула Андреа Спендолини-Сирье из Великобритании.
Водные виды спорта. Чемпионат Европы. Будапешт, Венгрия
Прыжки в воду. Вышка, 10 м. Женщины
1. Анна Конаныхина (Россия) – 365,25
2. Юлия Тимошинина (Россия) – 329,20
3. Андреа Спендолини (Великобритания) – 326,60.
Чемпионат Европы по водным видам спорта завершится 23 мая.
Напомним, сегодня, 13 мая, россияне Евгений Кузнецов и Никита Шлейхер завоевали серебряные награды в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина.
Кузнецов и Шлейхер завоевали серебро в синхронных прыжках с трёхметрового трамплина на ЧЕ
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