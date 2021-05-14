Анна Чичерова и ещё 19 российских легкоатлетов вошли в международный пул тестирования

20 российских легкоатлетов, имеющих олимпийский норматив, вошли в международный регистрируемый пул тестирования. Среди них Аксана Гатауллина, Ирина Иванова, Полина Кнороз и Тимур Моргунов (все — прыжки с шестом), Дарья Клишина (прыжки в длину), Марина Ковалёва, Сардана Трофимова (обе — марафон), Екатерина Конева, Дарья Нидбайкина, Дмитрий Сорокин (все — тройной прыжок), Антонина Кривошапка (бег на 400 м), Александр Лесной (толкание ядра), Денис Лукьянов, Софья Палкина и Валерий Пронкин (все — метание молота), Полина Миллер, Владимир Никитин (оба — бег), Екатерина Строкова (метание диска), Дмитрий Тарабин (метание копья), Анна Чичерова (прыжки в высоту).

«Включение двадцати россиян в международный пул произошло благодаря слаженной работе сотрудников ВФЛА, международных экспертов World Athletics, Рабочей группы World Athletics и AIU, за что я им всем очень благодарна», — приводит слова исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирины Приваловой пресс-служба федерации.

Отметим, что теперь 27 российских легкоатлетов входят в международный пул тестирования. На протяжении последнего времени в международном пуле состояли 7 россиян: Мария Ласицкене (высота), Анжелика Сидорова (шест), Михаил Акименко (высота), Сергей Шубенков (барьерный спринт), Василий Мизинов (ходьба), Илья Иванюк (высота), Илья Шкуренёв (многоборье).