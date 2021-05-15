Глава ВАДА: я не сторонник прославления Родченкова

Президент Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Витольд Банька рассказал о своём отношении к бывшему главе Московской антидопинговой лаборатории, информатору ВАДА Григорию Родченкову.
«У меня смешанные чувства. Я не сторонник прославления этого человека. Не будем забывать, что именно он во многом виноват в скандале, в создании системы обмана. То, что он перешёл на другую сторону – это хорошо, но я далёк от того, чтобы его хвалить.
Второй вопрос – «закон Родченкова», подписанный и одобренный Дональдом Трампом, который вводит, среди прочего, принцип экстерриториальной юрисдикции и возможность применения уголовных санкций за пределами США.
Этот закон вызывает большие юридические сомнения не только у ВАДА, Международного олимпийского комитета, но и у многих правительств, потому что он даёт американцам право вмешиваться в дела на других территориях.
К сожалению, это может привести к дисгармонизации антидопинговой системы в мире. Мы отслеживаем эту ситуацию», – приводит слова Баньки TVP.
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